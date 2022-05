Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, resta nel mirino del Barcellona: il senegalese è la prima scelta per Xavi e KK viene considerato dall’ambiente blaugrana l’unico innesto possibile per rinforzare la difesa.

Il quotidiano Sport, molto vicino al Barcellona, riporta di un incontro che avrà luogo mercoledì tra Ramadani e De Laurentiis per parlare del futuro di Koulibaly, ma non solo.

Infatti, secondo il quotidiano catalano, per abbassare le richieste di ADL( che vuole almeno 35 milioni per KK), Ramadani potrebbe mettere sul piatto Pjanic, giocatore che piace sia a De Laurentiis che a Spalletti, che lo allenò alla Roma, in modo da accontentare in questa difficile trattativa entrambe le parti.

Ci saranno nuovi aggiornamenti nei prossimi giorni, ma l’asse Ramadani-Napoli può essere una chiave per il futuro del Napoli.