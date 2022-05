Schira: “Il Napoli ha offerto un rinnovo a Koulibaly, ma per ora non c’è nessun accordo”

Il Napoli deve cercare di rinnovare il contratto di Kalidou Koulibaly se non vuole correre il rischio di perderlo a zero tra un anno. Secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, però, ad oggi non c’è ancora un accordo tra il giocatore e la società. L’offerta di De Laurentiis vede un prolungamento fino al 2026 con uno stipendio da 3.5 milioni di euro annuali. Il senegalese ne guadagna 6 + bonus all’anno, ecco perchè al momento non è stata raggiunta un’intesa. Nel frattempo i top club europei, tra cui Barcellona, Chelsea e PSG, restano ad osservare interessati ai possibili risvolti.