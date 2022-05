Napoli, contatti avviati per il rinnovo di Zerbin. Il club vuole tenerlo ma ci sono molti club interessati

In sede di calciomercato il Napoli sarà chiamato a valutare il futuro del giovane esterno sinistro Alessio Zerbin. Con 9 gol al suo primo anno in Serie B non è riuscito a centrare la promozione con il Frosinone, ma secondo quanto riportato da Marco Demicheli di Sky su Calciomercato.com, pare che per lui le porte della Serie A si apriranno ugualmente Sono tante le squadre che si sono informate, tra cui il Torino, la Sampdoria e il Bologna. Il club azzurro ha già avviato i contatti per il rinnovo, visto che nel contratto c’è solamente un altro anno di permanenza; la società valuta di tenerlo in rosa visto che nel suo ruolo si è liberato un posto con l’addio di Insigne. Al di là dei grandi paragoni, per adesso il 23enne di Novara si gode la convocazione in Nazionale.