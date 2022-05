Secondo quanto riporta Il Messaggero, la Lazio di Maurizio Sarri sta cercando rinforzi in tutti i reparti del campo in vista della prossima stagione. In attacco l’obiettivo è quello di portare a Roma un vice Immobile, e il capolavoro sarebbe convincere Dries Mertens. Spesso si è vociferato dell’interesse dei biancocelesti per il belga, visto e considerato anche il grande rapporto con il tecnico toscano ex Napoli; con la scadenza di contratto a giugno, per il momento, nulla è da escludere.