Oggi Il Mattino scrive dell’accordo tra il Napoli e l’ex centrocampista della Juve, Federico Bernardeschi, ma prima di procedere dovrà cedere qualcuno:

“Strategie che vanno definite. Bernardeschi è in stand by, il suo sì in un cassetto. Come quello di Barak del Verona. Ma in entrambi i casi, se non si vende, non entra nessuno. Ci vuole pazienza, d’ altronde siamo appena a fine maggio”.