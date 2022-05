La Juventus è alla ricerca di un attaccante, sia per far fronte all’uscita di Dybala e sia per garantirsi un buon sostituto di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, l’ultima idea corrisponde al nome di Marko Arnautovic. Si tratta tuttavia di una pista complicata, in quanto il club rossoblu avrebbe opposto resistenza e anche per via della forte concorrenza da parte dei club di Serie A, su tutti Napoli e Milan.