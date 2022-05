Il Mattino – Bernardeschi al Napoli! Trovato l’accordo sull’ingaggio: le ultime

Oggi Il Mattino scrive dell’interesse, e di un presunto accordo, del Napoli per Federico Bernardeschi, liberatosi a parametro zero dalla Juve:

“Questa volta sì. Dopo estati di corteggiamenti, di flirt, di ammiccamenti e chi più ne ha più ne metta, sembra proprio che questa possa essere la volta buona di assistere al trasferimento di Federico Bernardeschi al Napoli. Il centrocampista tuttofare della Juventus, infatti, è stato una sorta di piccolo grande tormentone del mercato azzurro”.

Il Mattino rivela anche le cifre dell’ingaggio che Bernardeschi percepirebbe in azzurro:

“Tramite il suo agente Federico Pastorello, infatti, Bernardeschi ha fatto capire il proprio interesse ad accettare la proposta del Napoli, che al momento però non è ancora arrivata in via ufficiale. Una cosa è certa: se gli azzurri dovessero proporre sul piatto una cifra importante (3 milioni di euro), non ci sarebbero problemi per sedersi a un tavolo e mettere tutto nero su bianco. La disponibilità del giocatore è la vera novità rispetto al passato. Perché l’ interesse del Napoli per il 28enne della Juventus non è mai stato un mistero, anzi”.