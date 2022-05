UFFICIALE – ADL annuncia il riscatto di Anguissa: “Che piacere averti ancora con noi”

Era solo questione di tempo, adesso è ufficiale: Andrè Franck Zambo Anguissa è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli! A renderlo noto è lo stesso presidente del, Aurelio De Laurentiis, attraverso un tweet pubblicato appena qualche istante fa. Il centrocampista ha convinto tutti in questa stagione in prestito dal Fulham. Dai tifosi a Spalletti, passando per lo stesso ADL. Il patron azzurro aveva già da tempo le idee chiare ed oggi ha reso ufficiale il riscatto di Anguissa dal club londinese a 15 milioni di euro! Di seguito il comunicato pubblicato sui social dal presidente partenopeo ed anche l’annuncio ufficiale SSC Napoli:

Caro Frank, che piacere averti ancora con noi #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 26, 2022