SKY, Olivera al Napoli – Risolti gli ultimi dettagli, manca solo l’ufficialità: i dettagli dell’affare

Il noto esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha rilasciato alcune novità circa il trasferimento di Olivera al Napoli. Dopo le visite mediche a Villa Stuart, il terzino sinistro, ormai ex Getafe, è pronto a firmare il contratto che lo legherà agli azzurri. Non c’è ancora l’ufficialità ma manca veramente poco, come si evince dal post pubblicato proprio dal giornalista di Sky. L’uruguayano si trasferirà all’ombra del Vesuvio per una cifra vicina ai 15 milioni di euro compresi di bonus facilmente raggiungibili! Di seguito il messaggio integrale: