Come spesso si è sentito parlare, la vicenda Meret – Ospina è ancora da risolvere e può succedere di tutto. Il Napoli però, inizia a sondare piste nuove. Già si era parlato del colpo Gollini, estremo difensore dell‘Atalanta, che dopo la breve e deludente esperienza al Totthenam, solo 11 le presenze con i Spurs, è pronto a tornare in Italia per mostrare le proprie doti. L’Atalanta apre alla cessione visto che tra i pali è ben coperta, a causa della presenza di Juan Musso. Peraltro Gollini può rappresentare una fonte di ricchezza. La società bergamasca si mostra flessibile e pronta a trattare offrendo due formule per il trasferimento. La prima formula, anche quella più gradita, è la cessione definitiva con l’approdo dell’ormai ex Totthenam in Campania, l’altra strada da poter percorrere per far decollare l’affare è il prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Trattativa da tenere d’occhio e da considerare perché il calciatore ha tutta la stima di Giuntoli.