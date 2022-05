Gaetano Imparato, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Super Sport in merito alla questione del Napoli sui portieri Alex Meret e David Ospina.

Questo quanto detto:

“Per quello che riguarda la questione relativa ai portieri, a me giungono delle voci sempre più insistenti sull’interesse del Torino per Alex Meret. Il calciatore piace particolarmente a Urbano Cairo e l’operazione potrebbe essere chiusa nelle prossime settimane. Il problema è David Ospina. Il colombiano è finito nel mirino del Real Madrid e lo avrebbe richiesto Carlo Ancelotti. Ospina farebbe il secondo, ma in un club comunque molto prestigioso e tale prospettiva la fascina non poco.”