Mario Giuffredi, agente di Luigi Sepe, ha parlato delle scelte per il futuro. L’agente è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio: ” Luigi Sepe resta alla Salernitana, pronto a dare il massimo e a togliersi le più grandi soddisfazioni”. Ha poi aggiunto: ” Salerno una piazza meravigliosa che non ha nulla da invidiare nemmeno ad una grande realtà come Napoli”. Queste le parole di Giuffredi che sottolinea la felicità del calciatore.