KKN- Per Lozano sirene spagnole, lo vuole Ancelotti

Come riportato da Valter De Maggio l’esterno messicano, arrivato a Napoli nel 2019 dal Psv sotto la guida del tecnico emiliano sembra esser monitorato molto da vicino dallo stesso allenatore che lo portò all’ombra del Vesuvio. Il tecnico sembrerebbe essere disposto a fare un’offerta molto interessante al Napoli per il messicano, che nell’ultimo anno non ha convinto del tutto e per questo può essere ceduto in questa sessione estiva in caso di offerta superiore ai 35 milioni di euro. Il Napoli per questo si cautela e cerca in cerca esterni per sostituirlo.