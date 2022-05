Il presidente Iervolino parla a Il Mattino della suggestione Cavani

Durante la cerimonia per i 130 anni della fondazione de Il Mattino è stato intervistato il presidente della società granata, fresca di salvezza e della possibilità di rivedere in Serie A l’attaccante ex Napoli e di come la suggestione possa diventare realtà per un campionato più competitivo nella prossima stagione. Ha inoltre ribadito che non sarà una trattativa semplice da portare a termine. Qui troviamo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Cavani è una suggestione arrivata in questi giorni successivi alla salvezza. Se deciderà di non giocare più la Champions per venire qui a giocare con noi, le porte della Salernitana saranno aperte”.