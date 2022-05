Gazzetta: Mkhitaryan in scadenza, anche il Napoli è interessato

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive dell’interesse di vari club, tra cui il Napoli, per Henrikh Mkhitaryan, in scadenza a giugno:

“Lo stato dell’arte è il seguente: Mkhitaryan è in scadenza di contratto, un anno fa rinnovò l’accordo con il club giallorosso per una sola stagione a cifre molto elevate. Si è parlato di un premio alla firma di circa un paio di milioni e un ingaggio di circa 3,5 milioni, nonostante si temesse che il suo rapporto con Mourinho non fosse brillante per via di poco felici trascorsi al Manchester United. […] Per cautelarsi quindi, chi lo rappresenta ha fatto finire il faldone legato all’armeno anche sul tavolo dell’ Inter. Non solo, per la verità, in quello che è il più classico giro d’orizzonte (c’è anche il Napoli). In questo giro, però, l’ Inter quel faldone non l’ ha cestinato”.