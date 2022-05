Nelle ultime ore, si è parlato tanto dell’interesse del Napoli per un attaccante che ha fatto molto bene da quando è tornato in Italia: Marko Arnautovic. Il giocatore austriaco, infatti, ha segnato 14 goal e il club partenopeo, come altre big, sono interessate a lui.

Ma trattare per l’attaccante della squadra emiliana sarà impresa ardua: infatti, il Bologna ha fatto già uscire il pensiero sul futuro del suo bomber: “Arnautovic non si tocca“. Dunque, Saputo vuole continuare a puntare su di lui, anche in caso di separazione da Sinisa Mihajlovic, al momento non sicuro della permanenza.

Ma, nonostante il legame forte che c’è tra bomber e tecnico, Arnautovic è incedibile, anzi è il fulcro del progetto Bologna.

Fonte: Corriere dello Sport.