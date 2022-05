Tuttosport – Tra Napoli e Torino, ancora incerto il futuro di Nandez del Cagliari: la situazione

L’edizione odierna del noto quotidiano Tuttosport, ha fatto il punto sul possibile addio al Cagliari di Nahitan Nandez! Il centrocampista è stato più volte accostato, nelle scorse stagioni, a diverse squadre di Serie A. Napoli e Torino su tutte, adesso che i sardi sono retrocessi nella serie cadetta, vorrebbero approfittarne per strappare un buon affare. L’uruguayano, dalla sua, vanta stagioni molto esaltanti con la maglia degli isolani. La scorsa però non è stata proprio fortunata, soprattutto dal punto di vista degli infortuni, motivo per il quale il suo prezzo potrebbe abbassarsi ancora di più. Gli azzurri ci proveranno in maniera concreta, secondo il quotidiano, se riusciranno a cedere qualche pedina proprio a centrocampo.