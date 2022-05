Torino, Juric: “Belotti ha solo due giorni per decidere il suo futuro”

L’allenatore del Torino, Ivan Juric, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sull’ultimo match di campionato e di mercato. In particolar modo si è soffermato sul futuro di Andrea Belotti, in scadenza di contratto ed accostato al Napoli in caso di addio di Osimhen. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto buone cose sia con che senza Belotti! L’attaccante avrà tempo solo fino alla fine del campionato per prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Nel caso in cui non si fosse ancora deciso, noi andremo aventi per la nostra strada. C’è da programmare un’altra stagione ed il Torino ha già parecchie grane a cui pensare“.