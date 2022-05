Sky, Marchetti: “Al momento Koulibaly al Barcellona è un’ipotesi più che concreta, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul futuro di Koulibaly tra Napoli e Barcellona. Queste le sue parole: “Nelle ultime ore, viste le ultime piccole rappresaglie sulla questione rinnovo, ha preso sempre più piede l’ipotesi Barcellona. I catalani, dopo diverso tempo, possono tornare a fare mercato ed hanno pensato proprio al centrale del Napoli per rinforzare la difesa. Tuttavia l’offerta dei blaugrana, al momento, è troppo bassa per la dirigenza del Napoli. Se Xavi vorrà Koulibaly alla sua corte, c’è prima da convincere i partenopei con una proposta congrua. La volontà dl senegalese, in tutto questo, può essere un fattore determinante“.