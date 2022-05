Giovanni Simeone, attaccante del Verona, è nome che piace molto al Napoli. Durante un’intervista, però, l’argentino ha dichiarato le sue preferenze in merito al futuro: rimanere a Verona oppure, in alternativa, raggiungere una squadra in Europa.

Ecco le parole del calciatore:

“Non so ancora cosa succederà, spero tanto che mi riscattino dal Cagliari. Sono felice qui e se dovessi restare sarei molto contento. Se dovessero riscattarmi e poi rivendermi, però, mi piacerebbe molto andare a giocare contro mio papà in Spagna. Vedremo, forse non ci crederete, ma ora come ora sono concentrato solo sulla sfida con la Lazio. Sono fatto così.”