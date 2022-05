Dalla Spagna – Non c’è rinnovo col Napoli, Ospina aspetta Ancelotti: i dettagli

Secondo il noto quotidiano sportivo spagnolo AS, sarebbe ancora incerto il futuro del portiere del Napoli: David Ospina! Nonostante Luciano Spalletti abbia manifestato tutta la sua volontà di affidare il ruolo da titolare al colombiano, ADL non ha ancora fatto alcun tipo di offerte per il rinnovo. L’ex Arsenal invece sogna una chiamata da Carlo Ancelotti. Il suo sogno, al momento sarebbe quello di far parte delle “merengues” facendo la riserva di Courtois.

Secondo il quotidiano però, il Real vorrebbe puntare sulla giovane promessa Lunin. Per questo motivo, al momento, Ospina non sa cosa gli riserverà il futuro, sol suo contratto al Napoli che scade il prossimo 30 giugno.