Dalla Spagna – Koulibaly sempre più nel mirino del Barcellona, pronta offerta al Napoli: le ultime

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona sta pensando seriamente a piazzare un’offerta concreta per Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli, in scadenza nel 2023, per le nuove regole salariali imposte da De Laurentiis, dovrebbe abbassarsi lo stipendio attualmente percepito. Il senegalese ha già rifiutato la proposta del patron azzurro di spalmare su più anni la stessa cifra che avrebbe percepito in caso di rinnovo.

Per questo motivo, il Barcellona, che da tempo segue l’ex Genk sarebbe propensa a piazzare il colpo decisivo. Per il Napoli infatti, se Koulibaly dovesse continuare a rifiutare le offerte di rinnovo, sarebbe meglio provare a cedere il difensore in questa sessione di mercato. A gennaio, il roccioso centrale infatti sarebbe già libero di accordarsi con un altro club a parametro zero, come fatto da Insigne la scorsa stagione.