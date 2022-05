In estate il Napoli potrebbe dover fronteggiare la partenza di Alex Meret, per cui gli azzurri devono cautelarsi con un secondo portiere che faccia da vice ad Ospina (naturalmente, qualora lui resti). Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i partenopei starebbero pensando a Salvatore Sirigu, che potrebbe continuare a giocare in Serie A dopo la retrocessione del Genoa. Inoltre, il suo contratto scade a giugno, e con la mancata salvezza non è scattata l’opzione di rinnovo.