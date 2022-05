Da Bologna – Arnautovic via in estate? Difficile che i rossoblu lo lasceranno partire, ecco perchè

Massimo Vitale, giornalista de Il Resto del Carlino, ha riportato a Radio Kiss Kiss Napoli alcune novità sul futuro di Marko Arnautovic, che pare esser finito nel mirino del Napoli: “Da Bologna temono un’eventuale partenza di Arnautovic, anche perchè ha 32 anni e per una big rappresenterebbe la riserva ideale. Molto dipende dalla sua volontà, ma avendolo pagato intorno ai 3 milioni sarà difficile che i rossoblu lo lasceranno partire facilmente, visto che intendono fare plusvalenze in sede di mercato. Piuttosto sull’asse con il Napoli potrebbero spostarsi altri calciatori. Hickey? Se si presenterà qualcuno con 20 milioni, allora sarà un’offerta difficile da rifiutare. Svanberg andrà in scadenza di contratto tra un anno e per il momento non ha rinnovato, quindi le richieste del club per lui saranno inferiori: potrebbero bastare circa 10 milioni”.