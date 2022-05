TMW – Ceccarini: “Broja pronto a sostituire Osimhen! L’attaccante del Napoli via solo in un caso, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di TMW, Niccolò Ceccarini, è intervenuto su Foto Ema Live per dire la sua sulla situazione legata alla possibile cessione di Osimhen. Queste le sue parole: “Il Napoli non accetterà offerte inferiori a 100 milioni di euro per privarsi del suo gioiello! Osimhen è molto richiesto soprattutto in Premier League. Arsenal, Newcastle e Manchester United sono, già da tempo, sul nigeriano ma al momento non c’è ancora nessun offerta ufficiale.

Gli azzurri, se dovessero trovarsi orfani dell’ex Lille, vireranno sull’attaccante del Chelsea: Armando Broja. L’abanese è reduce da una buona stagione col Southampton. Per il Napoli sarebbe un’operazione simile a quella fatta dalla Roma per Tammy Abraham, la scorsa stagione”.