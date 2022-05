Sassuolo, Carnevali: “Al Milan non regaleremo nulla! Scamacca al Napoli? Vi dico la mia”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è intervenuto in una lunga intervista al Corriere della Sera per dire la sua sul finale di campionato e di mercato. Queste le sue parole: “Scamacca è molto seguito in Serie A. Per lui si è mossa soprattutto l’Inter ma anche altri club come il Napoli. Anche se mi piacerebbe che l’attaccante proseguisse la sua avventura in Italia, temo che il suo futuro sia in Premier League.

Al Milan, nell’ultima giornata di campionato, non regaleremo nulla! Nonostante il buon rapporto sia con la dirigenza rossonera che con quella dell’Inter, non ci lasceremo condizionare. La corsa scudetto è stata molto emozionante! Mi sarei aspettato di più da Napoli ed Inter che avevano una rosa sulla carta più competitiva”.