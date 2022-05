CdS, Giordano: “Napoli internazionale solo con Benitez! Olivera? Vi dico la mia”

Il noto giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul possibile mercato estivo del Napoli. Queste le sue parole: “Gli azzurri hanno fatto acquisti di esperienza solo quando, all’epoca, c’era Benitez. Da quel momento in poi non è più accaduto, il Milan invece, con Giroud e Ibrahimovic, ha cambiato completamente marcia.

Zielinski, al momento, vale circa 30 milioni di euro. Non andrà via per meno perchè, anche se ha fatto un brutto campionato, è un calciatore di grande talento. In caso di cessione però bisognerà valutare il possibile sostituto. Non puoi prendere calciatori come Bajrami quando hai una Champions League da affrontare.

Olivera? Non è ancora chiusa la trattativa! Il Getafe adesso chiede di più ma il Napoli farà leva sull’accordo raggiunto col calciatore, ormai già da diversi mesi”.