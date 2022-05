Nell’ultimo periodo il Napoli sta valutando con molta attenzione il futuro del portiere David Ospina e non è improbabile che a breve possa esserci il rinnovo.

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, ci sarebbero alcuni aggiornamenti importanti sulle cifre dell’operazione: i procuratori del giocatore chiederebbero, infatti, 3 milioni a stagione per la firma immediata con il club azzurro.

Ospina ha incassato tanti sondaggi, ma non ha ancora raggiunto accordi con altre squadre. Il Napoli, a sua volta, non gli ha ancora formulato un’offerta, ma non è escluso che lo faccia a breve proponendo uno stipendio più basso rispetto quanto richiesto.