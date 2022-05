Il Napoli, nel corso della prossima stagione, potrebbe vivere una sorta di cambio della guardia a centrocampo e dopo diversi anni, i due uomini di punta di questo reparto potrebbero salutare: Fabian e Zielinski.

Se per Fabian la cessione rappresenta quasi una necessità, in quanto il suo contratto è in scadenza e se non lo si rinnova il club di ADL non può in alcun modo permetterselo di perdere anche lui a 0, per Zielinski c’è la sensazione che il suo ciclo sia finito.

E che quest’estate possa lasciare Napoli, ovviamente ad un prezzo più basso della clausola presente nel suo contratto(100 milioni), praticamente irraggiungibile per chiunque; il polacco potrebbe partire per 40 milioni e dalla Germania alcuni top club come Bayern e Borussia iniziano a prendere informazioni.

Fonte: Il Mattino.