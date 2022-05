La stagione del Napoli è quasi giunta al termine e quindi, il direttore Giuntoli e Luciano Spalletti( che ha oggi, di fatto, annunciato che sarà lui il tecnico il prossimo anno), stanno lavorando al nuovo Napoli da costruire.

Ma, alcune facce saranno le stesse, nonostante ci sia aria di cambiamento; ad esempio, a centrocampo, il Napoli riscatterà Anguissa dal Fulham, acquisto last minute che ha fatto la differenza in mediana in questa stagione.

Per lui, il club partenopeo pagherà i 15 milioni valevoli per il riscatto, prima di firmare il nuovo contratto con il club partenopeo, che sarà di durata triennale, e dunque fino al 2025.

Fonte: Il Mattino.