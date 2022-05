UFFICIALE – Vicino al Napoli a gennaio, Mazraoui ha appena firmato per un top club: le ultime

Secondo quanto riportato dalla storica rivista tedesca, Kicker, il terzino destro dell’Ajax Noussair Mazraoui, avrebbe appena firmato per il Bayern Monaco. Era stato molto vicino anche al Napoli, nella scorsa sessione invernale di mercato. Il calciatore aveva il contratto in scadenza, per questo ADL aveva cercato un affare low cost, poi non troavato, con i “lancieri” per portarlo all’ombra del Vesuvio.

Ormai però i bavaresi hanno piazzato l’offerta tempestiva, non dovendosi più mettersi d’accordo con l’Ajax, è bastato solo trovare l’accordo con il difensore. Dalla prossima stagione, e fino al 2026, Mazraoui vestirà la maglia del Bayern Monaco.