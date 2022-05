Sky, Modugno: “Barcellona molto forte su Koulibaly! Possibile più di un addio in casa Napoli, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Francesco Modugno, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per fare il punto sul mercato in uscita del Napoli. Queste le sue parole: “Come vi abbiamo già raccontato nelle scorse settimane, la trattativa che vedrebbe Koulibaly passare al Barcellona è più di una suggestione! I catalani fanno sul serio per il senegalese, soprattutto dopo l’addio di Samuel Umtiti. Con l’età che avanza di Pique e tanti giovani a comporre il reparto difensivo, il centrale azzurro potrebbe essere la scelta giusta per la squadra di Xavi.

Attenzioni quindi perchè quello di Lorenzo Insigne potrebbe non essere l’unico addio! Seppur non in scadenza infatti neanche Piotr Zielinski è incedibile. Se dovesse arrivare una buona offerta infatti, ADL penserebbe seriamente a come rimpiazzare il polacco”.