SKY – Incontro tra il Napoli e Meret per fare il punto sul futuro: le ultime

Secondo quanto riportato dall’ultima edizione di Sky Sport, l’agente di Alex Meret, Federico Pastorello, avrebbe avuto nella giornata di oggi un incontro con Cristiano Giuntoli. La dirigenza del Napoli, ancora alle prese con il possibile rinnovo di Ospina (in scadenza a giugno), adesso ha un’altra gatta da pelare. Meret infatti non accetterà più nessun dualismo! Nel caso in cui gli azzurri non avessero fiducia in lui, l’estremo difensore ha espressamente chiesto di essere ceduto. Se invece accadesse il contrario, l’ex Spal vorrebbe che l’accordo fosse sugellato con un rinnovo di contratto.

Se il Napoli dovesse continuare con Meret, dovrebbe comunque aprire le trattative per trovare un vice al giovane portiere. Il profilo più seguito, al momento, è Salvatore Sirigu anche lui in scadenza col Genoa.