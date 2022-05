KKN – In caso di cessione di Fabian Ruiz o Zielinski, il Napoli ha già individuato il sostituto: i dettagli

Nella giornata di oggi Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto, più di una volta, sul mercato in entrata e in uscita degli azzurri. In particolar modo, a centrocampo, se dovessero esserci delle offerte importanti per uno tra Fabian Ruiz e Zielinski, De Laurentiis potrebbe anche pensare alla cessione. Lo spagnolo sembra essere uno tra i maggiori indiziati a partire, vista la scadenza di contratto prevista nel 2023.

Il Napoli però ha già pronta l’alternativa. Si tratta di Mattias Svanberg del Bologna, giocatore molto apprezzato dalla dirigenza partenopea. Il classe ’99, come Fabian, ha il contratto in scadenza nel 2023, motivo per il quale ADL potrebbe chiedere un corposo sconto sul cartellino del centrocampista.