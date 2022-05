Carlo Alvino ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro di Fabian Ruiz, sempre più indirizzato verso l’addio dopo l’incontro di oggi. Queste le sue dichiarazioni: “Non ci sono stati passi avanti per il rinnovo. L’entourage vuole portare Fabian a scadenza per poi far sì che parta a zero. Al momento quindi le parti restano del tutto distanti”.