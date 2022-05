Dalla Spagna – Il Verona lascerà partire Simeone in estate, c’è anche il Napoli su di lui

Giovanni Simeone può diventare uno degli uomini mercato in estate. Come riporta il quotidiano As, il Verona ha deciso di riscattarlo ma sono poche le possibilità che il figlio del Cholo resti in gialloblu. Presumibilmente verrà ceduto ad una cifra elevata, e al momento ci sono già tanti club che hanno chiesto informazioni: tra questi si annovera anche il Napoli, che è l’altra squadra italiana insieme al Milan; ci sono poi Villareal, Siviglia e Valencia dalla Spagna, e il Newcastle dall’Inghilterra.