Il Barcellona fa sul serio per Kalidou Koulibaly e sembrerebbe che Xavi voglia sostituire Piqué con il difensore di Spalletti.

Il senegalese ha il contratto in scadenza nella prossima stagione, ma Aurelio De Laurentiis avrebbe intenzione di rinnovarlo. Il club spagnolo, però, sarebbe disposto ad acquistare il suo cartellino per 40 milioni di euro, una bella somma per il Napoli.

Con l’addio di Insigne, Koulibaly diventerebbe ufficialmente il capitano, ma il Barcellona è il Barcellona e la decisione spetta solo al giocatore.