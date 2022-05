Dopo due anni il Napoli vedrà il ritorno in Champions League e dunque dovrà dimostrare la propria competitività anche in campo internazionale.

Come può cambiare allora l’attacco azzurro? Insigne è alle sue ultime gare con la maglia azzurra, mentre Petagna e Ounas hanno chiesto di andare via per giocare di più. Un altro che potrebbe andarsene è Lozano, che però se potesse giocare con più continuità a sinistra dopo Insigne, allora potrebbe essere più motivato ed efficace sotto porta. Ma se arrivasse una grande offerta anche Osimhen potrebbe lasciare il club azzurro. Perciò, più della metà degli attaccanti potrebbero non far più parte della rosa dell’anno prossimo.

Insigne e Ghoulam sono già stati sostituiti da Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, ma sarà comunque necessario procedere con nuovi acquisti.

Alcuni nomi sono già stati fatti e tra questi c’è sicuramente Alessio Zerbin, classe 98 che potrebbe tornare dal prestito. Ma l’obiettivo più importante è Armando Broja, centravanti ventenne che sta facendo bene in Premier che però ha anche altri occhi puntati contro, come quelli del Borussia Dortmund.