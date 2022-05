Sky, Marchetti: “Il Barcellona sulle tracce di Koulibaly! Il punto sulle possibili cessioni del Napoli”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sulle possibili cessioni in casa Napoli. Queste le sue parole: “Nonostante il non brillantissimo finale di stagione, Koulibaly resta costantemente nel mirino del Barcellona e non solo. Dopo tanti anni a grandi livelli, il senegalese rappresenta una sicurezza per il reparto difensivo. La richiesta di ADL potrebbe anche essersi abbassata vista l’età, sarà quello il fattore determinante per, eventualmente, vederlo lontano dagli azzurri.

La situazione cessioni in casa Napoli è parecchio complicata al momento. C’è la questione Meret da risolvere in primis, poi ci sono diversi calciatori che, nell’ultima stagione, hanno trovato meno spazio. Su tutti Petagna e Demme ma, visto il grande investimento fatto dal Napoli, difficilmente verranno svenduti. Ounas invece è un pupillo di Spalletti, con ogni probabilità resterà almeno per un’altra stagione”.