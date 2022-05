CdS – Scamacca, Haller e Terrier: il punto sul possibile sostituto di Osimhen!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul possibile futuro dell’attacco del Napoli. Nel caso in cui dovesse essere confermata la cessione di Victor Osimhen, gli azzurri hanno messo nel mirino tre calciatori per cercare di sostituirlo degnamente. Terrier (25 anni del Rennes), Haller (28 anni dell’Ajax) e Gianluca Scamacca. I primi due vengono da stagioni mozzafiato con i propri club di appartenenza, motivo per il quale anche altri club europei sono sulle loro tracce. L’ultimo, invece, sarebbe la scelta perfetta per i canoni imposti da ADL.

Scamacca ha appena compiuto 23 anni, è italiano e conosce in maniera impeccabile la Serie A. Dispone di un notevole fiuto del goal ed ha una buona stazza fisica.