Il Mattino: il Napoli su Berardi, il Sassuolo si oppone e chiede 40 milioni

Oggi Il Mattino scrive dell’interesse di mercato del Napoli per Domenico Berardi del Sassuolo, arrivato alla stagione della consacrazione:

“Discorso a parte per Domenico Berardi, che a soli 27 anni passa per il vecchietto in mezzo agli altri due compagni di reparto. […] Ha segnato 14 reti, servito 15 assist e migliorato un rendimento che fino a quest’anno era apparso alle volte troppo altalenante. Ecco perché il suo valore è schizzato a 40 milioni di euro. Questa la cifra che il Sassuolo sarebbe disposto ad accettare in caso di cessione. Il Napoli, che ha sempre avuto una certa attenzione per gli attaccanti esterni, ci ha già fatto un pensierino. Berardi come erede di Insigne, seppur giocando sulla fascia opposta. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma è chiaro che in estate inizieranno le grandi manovre e il Sassuolo sa già che sarà praticamente impossibile trattenere i suoi gioielli. Per Berardi, però, il Napoli dovrà provare a battere la concorrenza delle solite note: Inter e Milan che hanno individuato nell’esterno del Sassuolo e della Nazionale uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano”.