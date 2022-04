Gazzetta: il Napoli segue Hickey per il futuro

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive dell’interesse di mercato del Napoli per il terzino Aaron Hickey in forza al Bologna:

“Aurelio De Laurentiis si è messo a viaggiare un po’ intorno a se stesso e stavolta, in questo tour del vissuto affrontato su Dazn, ha scavato nella propria memoria, l’ha spalancata attraverso riferimenti precisi e poi ha spoilerato, ma fuori onda, un’idea per il futuro: si chiama Aaron Hickey, ha quasi 20 anni, gioca nel Bologna, il Napoli è andato a seguirlo per un bel po’ e ci sta pensando. Ma questa è un’altra storia, per le prossime puntate”.