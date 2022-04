Oggi Repubblica ha scritto dell’interesse di mercato del Napoli per Gianluca Scamacca del Sassuolo, che domani giocherà al Maradona:

“L’interesse per Gianluca Scamacca è certificato. Il 23enne romano sarà di scena proprio domani (ore 15) allo stadio Maradona e sarà l’osservato speciale: ha messo in cima alla lista delle preferenze l’Inter che si è mossa prima, ma qualora non si concretizzasse l’ affare con i nerazzurri, prenderebbe in considerazione il Napoli”.