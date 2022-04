CorrSport – Il Manchester Utd piomba su Osimhen! Il Napoli fissa il prezzo per cederlo

Oggi Il Corriere dello Sport ha scritto della possibile cessione di Victor Osimhen, su cui è piombato l’interesse del Manchester United:

“La Premier s’è mossa per Osi, concretamente, e al di là dei soliti Newcastle e Arsenal è soprattutto lo United a fare presa e clamore. Da Manchester sono partite le grandi manovre, i grandi contatti, e nel momento in cui arriverà anche il placet definitivo di Erik ten Hag, il manager a cui è stata consegnata la rinascita, allora non resterà che valutare la portata dell’ offerta. La richiesta di base del Napoli, vale la pena sottolinearlo ancora una volta, è 110 milioni di euro: ovvero, il club lascerà partire Osi soltanto al cospetto di un’offerta irrinunciabile”.

Ovviamente anche il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è al corrente della situazione di mercato:

“Osimhen non è incedibile al cospetto di un’ offerta monstre, d’accordo, ma la qualificazione alla prossima Champions non è per niente cedibile. Spalletti, in tutto questo, è ovviamente consapevole di quelli che sono i movimenti intorno al suo attaccante, ma come ha precisato più d’ una volta nelle ultime settimane: di tutte le questioni relative al futuro, compresa e anzi soprattutto la costruzione della squadra che verrà, si parlerà quando il campionato sarà finito e la stagione andrà in archivio. Tra rimpianti, speranze e probabilmente senza Osimhen“.