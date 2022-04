CorrMezz – Elmas corteggiato dal mercato: non è sicura la sua permanenza

Eljif Elmas verrà corteggiato dal mercato.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui il macedone potrebbe lasciare Napoli in estate in caso di offerte importanti: il centrocampista è sulla lista dei possibili partenti, data la stagione altalenante tra una prima parte esaltante ed una seconda calcisticamente parlando deprimente. Il Napoli valuta la sua posizione all’interno del club, cosa che verrà fatta indistintamente per tutti i calciatori che riceveranno le avances dai club esteri.