CdS – Non solo Napoli, il trasferimento di Osimhen al Manchester United dipende da un fattore: i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il futuro di Victor Osimhen potrebbe essere lontano da Napoli già dalla prossima stagione! Ci sarebbe stato infatti, in gran segreto, un incontro tra l’agente del calciatore ed ADL per valutare un’offerta del Manchester United da ben 100 milioni di euro. La cifra è molto importante, la dirigenza partenopea, seppur con rammarico, sembrerebbe propensa ad accettare. C’è però prima da capire chi potrebbe essere il sostituto ideale del nigeriano. Oltre a questo però, un altro ostacolo pare opporsi al trasferimento dell’attaccante in Inghilterra.

L’arrivo del nuovo allenatore, Ten Hag, potrebbe confermare o meno la prima offerta fatta dai “red devils“. Anche se il campionato non è ancora terminato, il Manchester United ha già confermato che, l’attuale allenatore dell’Ajax, farà il suo esordio in Premier League proprio sulla panchina dell’Old Trafford.

Sarà l’olandese dunque ad avere l’ultima parola sul trasferimento di Osimhen, motivo per il quale, bisognerà per forza attendere la fine della stagione corrente.