Clamoroso Gazzetta: Donnarumma può tornare in Italia con un prestito

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive delle difficoltà di Gianluigi Donnarumma al PSG, dove si gioca il posto con Keylor Navas:

“In Italia avrebbe il posto assicurato, con la benedizione del ct Roberto Mancini. Da escludere un ritorno al Milan, vista l’ostilità dei tifosi che hanno adottato Maignan. La Juventus non l’ha mai perso di vista, ma andrebbe convinto il Psg, magari per un prestito. […] Con un ingaggio simile, l’italiano costituisce un patrimonio cui però il Psg non intende rinunciare così facilmente. Anche se l’idea del prestito non è un’ipotesi da scartare, non è all’ordine del giorno. In realtà, poi, tutto andrà soppesato in funzione del nuovo progetto sportivo, al vaglio a Doha”.