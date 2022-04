Sky, Marchetti: “Il Napoli lotterà fino alla fine! Vi svelo le ultime sul rinnovo di Mertens”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sul rinnovo di Dries Mertens e non solo. Queste le sue parole: “Dalle ultime notizie raccolte, pare che adesso ci sia una possibilità in più riguardo al rinnovo di Mertens. Molto ancora dipenderà dal termine della stagione ma con l’obiettivo Champions a portato di mano, il contratto del belga potrebbe essere prolungato almeno per un altro anno. Zerbin e Gaetano hanno fatto ottime stagioni in Serie B ma temo che sia ancora presto per richiamarli definitivamente all’ombra del Vesuvio.

L’effetto Maradona che avrebbe dovuto dare una spinta in più in questa stagione, si è rivelato una vera e propria lama a doppio taglio! I punti perdi dinanzi al proprio pubblico pesano parecchio ma il Napoli non molla. Milan ed Inter hanno partite complicate mentre, il calendario degli azzurri adesso è molto più semplice. Staremo a vedere come reagiranno i partenopei, il lavoro di Spalletti in questa stagione è stato encomiabile ma la mentalità vincente si costruisce dopo anni di duro lavoro”.