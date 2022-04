KKN – Bastoni non è nel mirino del Napoli! Questo il nome nuovo seguito da Giuntoli

Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale dei partenopei, nell’ultima ora ha smentito le notizie che vedevano gli azzurri vicino all’esterno dello Spezia, Simone Bastoni. KKN ha fatto sapere che non c’è alcun interessamento e pertanto nessun contatto, tra Giuntoli e la dirigenza ligure. Un nome che piace molto al direttore sportivo partenopeo ed anche a Spalletti è Andrea Cambiaso del Genoa. L’esterno si è messo parecchio in luce quest’anno tanto che è seguito da diversi top club del nostro campionato. Il Napoli ci pensa ma bisognerà capire quali saranno le richieste dei rossoblu. Se quest’ultimi dovessero retrocedere in Serie B però, la trattativa potrebbe farsi più semplice del previsto, almeno per quanto riguarda il costo del cartellino.