CdS – Napoli pazzo di Traorè del Sassuolo e non solo: il punto sul mercato degli azzurri

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha fatto il punto sul possibile mercato in entrata del Napoli soffermandosi soprattutto sul ruolo del trequartista. Secondo il quotidiano infatti, gli azzurri seguono diversi profili in Serie A con Giuntoli che pare avrebbe messo, in cima alla sua lista dei desideri, Hamed Traorè del Sassuolo. Il giovane centrocampista neroverde è stato autore di una stagione fantastica sotto la guida di Alessio Dionisi. Il Napoli ci prova ma sa bene che trattare col Sassuolo non è cosa facile. I colloqui sono già partiti da qualche settimane, l’offerta concreta però arriverà solo a fine campionato.

Le alternative, altrettanto valide ma più economiche, sono Antonin Barak del Verona e Nedim Bajrami dell’Empoli.